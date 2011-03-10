-GAZETECİ ÖZYILMAZEL'E "KIVIRMA" CEZASI İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Gazeteci Ayşe Özyılmazel'i bir yazısında eski manken Ebru Şallı Tan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bin 740 lira cezaya çarptıran mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayşe Özyılmazel katılmadı. Davayı karara bağlayan hakim Sevim Efendiler, sanık Özyılmazel'in yazısında eleştiri sınırlarını aştığını, şikayetçi Ebru Şallı'nın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğunu ifade etti. Sanık Özyılmazel'i "hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezasına çarptıran hakim Efendiler, sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu için sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hakim Sevim Efendiler, aynı yazıda şikayetçi Harun Tan'a karşı hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özyılmazel'in bu suçtan beraatine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşe Özyılmazel tarafından kaleme alınan ve Sabah gazetesinin 25 Ekim 2009 tarihli sayısının ikinci sayfasında "Sussana Hundred Ebru" başlığı ile 29 Ekim 2009 tarihli "Sabahla Günaydın" ekinin üçüncü sayfasında da "Kıvıracağına özür dile Ebru" başlığı altında yayımlanan yazıların müştekiler Ebru Şallı Tan ile eşi Harun Tan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülüyordu. İddianamede, Özyılmazel'in "basın yoluyla hakaret" suçundan 6 ay ile 4 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.