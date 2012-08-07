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Gazeteci Ozan Kılınç tahliye edildi

Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kılınç tahliye edildi

07 Ağustos 2012 01:05

Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kılınç, "3. Yargı Paketi" kapsamında tutuklu bulunduğu Bingöl M Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. 

Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kılınç'a, gazete yayınlanan haberlerden dolayı "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
 
Temyiz üzerine dosyası Yargıtay'dan dönen gazeteci Kılınç'a bu kez yerel mahkeme, 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Bingöl M Tipi Cezaevi'nde bulunan Kılınç'ın avukatı Servet Özen, "3. Yargı Paketi" kapsamında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, Kılınç'ın şartlı tahliyesine karar verdi. 
 
Azadiya Welat Gazetesi Eski İmtiyaz Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Vedat Kurşun da Temmuz ayında tahliye edildi. Hakkında rekor hapis cezası istenen Kurşun, 3 yıl 7 ay cezaevinde tutuklu kalmıştı. Halen en az 84 gazeteci cezaevilerinde bulunuyor.

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