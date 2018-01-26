Gazeteci Osman Şenkul'dan paranın tarihiyle ilgili sunum

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - GAZETECİ- yazar Osman Şenkul, Girişim Derneği\'nin davetlisi olarak geldiği İzmir\'de dernek üyeleriyle buluşarak, paranın tarihiyle ilgili sunum yaptı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Ekonomi Müdürü, gazeteci- yazar Osman Şenkul, İzmir\'deki bir otelde Girişim Derneği\'nin üyeleriyle akşam yemeğinde buluştu. Şenkul, \'Parahistoria\' kitabı çerçevesinde dernek üyelerine paranın tarihiyle ilgili sunum yaptı. Şenkul, üyeler için imzaladığı 25 kitabı dağıttı. Girişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, Şenkul\'un \'Parahistoria\' kitabını okuduğunu ve sonrasında kendisini hemen İzmir\'e çağırma ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Osman Şenkul ise kitapları hakkında bilgi verirken, romanlarının omurgasını tarihsel gerçekliklerin oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yine de kurgu ağır basıyor. Romanlarımdaki gerçeklikler, tümü benim ya da arkadaşlarımın yaşadıklarından oluşuyor ancak bir araya getirilmesi tamamen kurgunun sonucu. Gerçekliklerin birbirleriyle olan ilişkisi bir kurguyla kuruluyor, kısacası romanlarda dekor da kişiler de günümüzden bildiklerimiz. Parahistoria\'daki gerçeklikler ise tarihte olup bitenlerden oluşuyor. Bu gerçekliklerin kaynağının ağırlığını, antik dönemin yazarlarından bu güne taşınmış olanlar oluşturuyor.\"

Gazeteci Şenkul, daha önce roman da yazmış olması dolayısıyla edebiyat ile ilişkisi olduğuna dikkat çekerek, \"Tarihteki gerçek ekonomi bilgilerini, bugünle bağını kuracak şekilde öyküleştirerek, yazmaya karar verdim. \'Parahistoria\'nın ilk kitabında ağırlıklı olan ama tamamını kapsamayan \'öyküleştirme\', bundan sonrakilerde bütünü kapsayacak. Bundan sonra Parahistoria, tarihten bilgileri hep öyküleştirerek anlatacak\" dedi.

Konuşmanın ardından Osman Şenkul, kitabının içeriği hakkında sunum verdi.

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