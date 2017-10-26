Gazeteci örgütleri Yücel ve Tolu için tahliye istedi

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Peter Steudtner'in tahliye edilmesinin ardından Türkiye'de tutuklu gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu'nun da serbest bırakılması çağrısı yaptı.

DJV Başkanı Frank Überall perşembe günü yaptığı açıklamada, "Peter Steudtner için seviniyorum ve nihayet cezaevinden çıkabildiği için onu kalpten kutluyorum" diyerek, şimdi Yücel ve Tolu'nun da serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Überall, "Onların tek suçu eleştirel gazetecilikleri" dedi.

"Bu ilişkilerin düzeldiği anlamına gelmiyor"

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Überall ayrıca federal hükümetin Türk hükümetine, Steudtner'in serbest bırakılmasının iki ülke ilişkilerinde iyileşme anlamına gelmediğini net bir şekilde izah etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Frank Überall, "Gazeteciler mesleki faaliyetleri nedeniyle cezaevinde olduğu sürece Berlin diplomatik gündemini sürdüremez" dedi.

Gazetecilere yönelik "absürt iddialar"

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de Türk yargısına, sekiz aydır iddianamesiz Silivri cezaevinde tutulan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in iddianamesini hazırlama çağrısı yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Başkanı Christian Mihr, "Peter Steudtner'in tahliye edilmesinin Deniz Yücel, Meşale Tolu ve diğer tutuklu gazetecilerin haklarında üretilmiş iddiaların" ciddi bir inceleme sonucunda "absürt" olduklarının ortaya çıkarılması umudu verdiğine dikkat çekti.

Yücel 8 aydır iddianame ve duruşma tarihi bekliyor

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Ancak Yücel, PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj gerekçe gösterilerek "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamalarıyla 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Yücel, sekiz aydır hakkında hazırlanmış bir iddianame olmadan cezaevinde tutuluyor.

Etkin haber ajansı için çalışan Meşale Tolu ise 6 Mayıs'ta yasadışı Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyelerinin cenaze ve anmalarına katıldığı gerekçesiyle "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. 10 Ekim'de Etkin haber ajansına bağlı çalışan 15’i tutuklu 18 sanıklı dava kapsamında ilk duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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