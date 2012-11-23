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Gazeteci ölümleri dünyada son 15 yılın zirvesine çıktı!

2012 yılında gazeteci ölümlerinin en çok görüldüğü ülke Suriye

23 Kasım 2012 10:41

Merkezi Avusturya Viyana'da bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 2012 yılında 119 gazetecinin görev başında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bunun son 15 yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl Suriye'de 36 gazeteci hayatını kaybetti. Ölüm vakalarında ikinci sırada yer alan ülke ise 16 kişi ile Somali. Somali'yi, Meksika, Pakistan ve Filipinler izliyor.

Enstitü gazeteci ölümlerinde endişe veren artışı tespit ederken, haberin yayılmasını önlenmek isteyenlerin gazetecileri hedef aldığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün verileri, görevi başında doğrudan hedef alınmadan hayatını kaybeden gazetecilerin tümünü kapsıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün verilerine göre ise, 2012'de hedef alınarak öldürülen gazeteci sayısı 56 oldu.

 

(Deutsche Welle Türkçe)

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