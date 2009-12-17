Gazeteci ölümleri yüzde 60 arttı

T24 - Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2009 yılında dünyada 68 gazetecinin mesleğini icra ederken hayatını kaybettiğini duyurdu.



BBC Türkçe'nin haberinde Komite'nin raporuna göre, 2008'e kıyasla gazeteci ölümlerinde yüzde 60'lık bir artış söz konusu.



Raporda Filipinler'de 30 medya çalışanının öldürülmesi nedeniyle, bu yılın gazeteci ölümlerinin en yüksek olduğu yıl olduğu belirtildi.



Filipinler'de Kasım ayında, aralarında 30 gazetecinin de bulunduğu 57 kişi öldürülmüştü.



CPJ Başkan Yardımcısı Robert Mahoney, ölümlerin yüzde 85'inde sorumluların adalet önüne çıkarılmadığının altını çizdi.



Gazeteci ölümlerinin en çok olduğu ülkeler sıralamasında Filipinler'i Pakistan izliyor.



2009'da 4 gazetecinin öldüğü Pakistan'ı 3 ölümle Rusya izliyor.



Gazetecilerin hayatını kaybettiği diğer ülkeler ise, Meksika, Sri Lanka, Afganistan, Kolombiya, El Salvador, Endonezya, Kenya, Nepal, Filistin toprakları ve Venezuela.



Ekonomik krizin etkisi



Ölenlerin yüzde 56'sının gazeteler için çalıştığı, bunun da gazetelerin medya içinde daha etkili olmaya devam ettiğini gösterdiği belirtiliyor.



Rapordaki bir başka dikkat çekici nokta ise, ölenlerin çoğunluğunun yabancı değil yerel gazeteciler olması.



Ekonomik kriz nedeniyle, uluslararası haber kuruluşlarının birçok ülkeden muhabirlerini çektiği, bu ülkelerde yükü yerel gazetecilerin taşıdığı ifade ediliyor.



CPJ yönetim kurulu üyesi Joshua Friedman bu durumu, "Dünyaca ünlü bir CNN muhabirini öldürmek, kimsenin adını bile bilmediği bir yerel muhabiri öldürmekten daha zordur" sözleriyle değerlendirdi.

