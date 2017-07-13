Gazeteci Okay Gönensin'i kaybettik

Türkiye basınının en kıdemli isimlerinden gazeteci Okay Gönensin (66), bu sabah saat 04:30'da hayatını kaybetti. Gönensin'in ölüm nedeninin "kalp krizi" olduğu bildirildi.

Okay Gönensin, yarın (14 Temmuz Cuma) ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu yakasındaki Nakkaştepe Kabristanı'nda toprağa verilecek.

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Okay Gönensin kimdir?

14 Ekim 1950'de dünyaya gelen Okay Gönensin, Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Uzun yıllar Cumhuriyet'te Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve Hasan Cemal ile birlikte gazeteyi çıkaran Okay Gönensin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

Gönensin, 1974 yılında Cumhuriyet gazetesi yazı işlerinde çalışma hayatına başladı. Hasan Cemal, 1981'de Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olunca Gönensin gazetenin yazı işleri müdürü oldu. 1992'ye kadar Cemal ile birlikte gazetenin yayımlanmasında önemli roller üstlendi.

1992 yılında Cemal ile birlikte Cumhuriyet gazetesinden ayrıldı, Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. Sabah gazetesinde çalışırken grubun içerisinde Yeni Yüzyıl gazetesini çıkaran Gönensin, bu gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Okay Gönensin'in köşe yazıları, 2004 yılından bu yana Vatan gazetesinde yayımlanıyordu.

Gönensin'in Can adında bir oğlu var.