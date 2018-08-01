Gazeteci Oğuz Güven'e 6 ay hapis cezası

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi eski Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’e ‘Hz. Muhammed’e hakaret’ gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi.

Sabah’ın haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, yaptığı savunmada arkadaşlarının yargılandığı sırada adliyeden haberi girmek için söz konusu fotoğrafı yayınlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Haberin sisteme girilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldığını söyleyen Güven, mahkemeden beraatını talep etti.

6 ay hapis cezası

Yayınlanan fotoğrafın ardından Müslüman toplumun dini değerlerini aşağıladığı sabit görülen Oğuz Güven mahkeme tarafından suçlu bulundu. ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik etme’ suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası ile yargılanan Güven, alt sınırdan ceza alarak 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Güven ise davanın kararının 20 gün önce açıkladığını belirterek, "Saçma sapan bir dava bu. Korkudan beraat veremedi" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’nın köşelerinde Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürü yayınlamaları sonucu yazarlar ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu sırada adliyede yaşananları gazetenin sitesinden yayınlayan Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven de aynı karikatürü yayınlamıştı.