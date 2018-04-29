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BBC Türkçe

Gazeteci Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hakkında attığı tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güven, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili, cumhuriyet.com.tr'nin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım, PKK/KCK'ya ilişkin paylaşılan haberler nedeniyle yargılanıyordu.

Güven'in attığı, Tweet paylaşıldıktan yaklaşık bir dakika sonra silinmişti. Tweet'te "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" deniyordu.

Güven, 12 Mayıs sabahı evinden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. celsede tutuksuz yargılanan gazeteci Oğuz Güven, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, 'PKK/KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 'suçun tekrar işlenmeyeceği yönünde' kanaat oluşturmadığından cezayı ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Karar sonrası adliye binası önünde konuşan Oğuz Güven şu açıklamayı yaptı:

"Kararın kendisi zaten Türkiye'deki durumu anlatıyor. Ben bunu komik olarak nitelendiriyorum. Tutuklandığımda da gülmüştüm bu karara. Burada bir kez daha acı acı gülümsemek zorunda kalıyorum. Eksik kelimeyle atılan 52 saniyelik tweetten dolayı ceza üstüne ceza yağdırdılar. FETÖ propagandasından tutukladılar üstüne de PKK'yı eklediler. Aradılar taradılar, dışarıdan iki buçuk yıl önceki tweetleri buldular. Bu karar, Türkiye'de hukukun biçildiğinin göstergesi bir karar olmuştur benim için. Üstüne söyleyecek fazla bir söz yoktur" dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Güneş de, "Oğuz Güven TGC Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 150 gazeteci şuan içeride tutuklu. Basın özgürlüğü iktidarın beğendiği ve sevdiği şeyleri söyleme özgürlüğü değil. Burada bir başlık nedeniyle arkadaşımız hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararlar Tükiye'yi basın özgürlüğü olmayan ülke kategorisinde tutmaya devam ediyor. Gazetecilerin mesleklerini yapmalarına izin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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