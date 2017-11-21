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Gazeteci Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis (2)

     Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURİYET Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı

21 Kasım 2017 14:58

 

 

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)  CUMHURİYET Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme,  Güven\'i \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\"  suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken; \"PKK/KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak\" suçundan ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alarak tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından cezayı ertelemedi veya hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. 

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 3. celseye, tutuksuz yargılanan gazeteci Oğuz Güven ve avukatı Tora Pekin katıldı. Duruşmayı, Güven\'in kızı Demet Güven, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi Sibel Güneş ve CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile karikatürist Musa Kart da izledi. 
Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper\'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi\'nin resmi twitter hesabındaki paylaşım ve  PKK/KCK terör örgütüne ilişkin paylaşılan haberler nedeniyle yargılanıyordu.

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