Gazeteci Oğuz Güven hakkında yedi gün gözaltı kararı

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Güven daha sonra ifade için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Cumhuriyet'in internet sitesinde yer alan haberde, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun Güven'in gözaltı süresini yedi güne uzattığı belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) da Güven hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüyle ilgili bir haber nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

Meslek örgütleri Güven'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "basına yönelik baskıcı tutumun Türkiye'yi demokrasi'den uzaklaştırdığını" belirterek, Güven'in en kısa sürede serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Basın Konseyi ve DİSK Basın-İş de yaptıkları açıklamalarla Güven'e destek verdi.

Cumhuriyet gazetesinin aralarında İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, köşe yazarları Kadri Gürsel ve Güray Öz'ün de bulunduğu 10 yönetici ve yazarı 194 gündür tutuklu bulunuyor.

Daha sonra tutuklanan gazete muhabirlerinden Ahmet Şık da 133 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.