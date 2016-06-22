Gazeteci Nuyan Yiğit hayatını kaybetti

Gazeteci Nuyan Yiğit, 89 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre Nuyan Yiğit’in cenazesi yarın öğlen Teşvikiye Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Nuyan Yiğit kimdir?

Nuyan Yiğit, 1927’de İstanbul’da doğdu. Ankara Eğitim Derneği Okulu’nun ardından Robert College’de okudu ve 1948-49’da Edebiyat ve Felsefe bölümünden mezun oldu. 1 Eylül 1948 günü Cumhuriyet gazetesinde gazetecilik mesleğine girdi. Aynı zamandaİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. Bu arada Cumhuriyet gazetesinin Dış Haberler şefi olarak atandı.



1957 yılında Cumhuriyet’in sorumlu Yazı ışleri Müdürlüğüne getirildi. Daha sonra Fullbright bursuyla New York’taki Columbia Üniversitesi’nde Amerikan Basın Enstitüsü’nde öğrenim gördü. Yurda dönüşünde Ulus gazetesinin İstanbul Temsilciliğine getirildi. 1963 yılında Hürriyet Haber Ajansı kurulurken yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. 1967 yılından 1970 yılına kadar Reuters Ajans’ınınTürkiye muhabirliğini yürüttü. 1970 Haziran’ında Hürriyet’in Londra Bürosu şefi olarak ıngiltere’ye gönderildi. 1983’te Hürriyet’ten ayrıldı ve Veb Ofset grubunda çalışmaya başladı.



1988’de Günaydın, Tan, Ekonomik Bülten gazetelerinin yönetiminde başkan yardımcılığı yaptı. Bu görevi 1991 yılında sona erdi. IPI ve Newsteck kuruluşlarının çeşitli kongrelerinde Türkiye delegesi olarak bulundu.