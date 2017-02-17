T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Nuh Köklü, kar topu oynarken katledileli iki yıl oldu

Kadıköy'de bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen Köklü, ölümünün 2. yılında anılıyor

17 Şubat 2017 18:26

İstanbul Kadıköy'de iki yıl önce bugün arkadaşlarıyla kar topu oynarken esnafın bıçaklı saldırısına uğrayarak, 46 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü için anma düzenleniyor.

Bu akşam 19.00'da Köklü'nün saldırıya uğradığı yerde, İstanbul Kadıköy Karakolhane Caddesi'nde anma töreni yapılacak.

Ne olmuştu?

Nuh Köklü, arkadaşıyla saat 22.00 sularında Kadıköy'ün Yeldeğirmeni semtinde bulunan Dayanışma Evi'nden çıktı ve yürürken kartopu oynamaya başladı. Kartoplarından biri çevredeki bir esnaf vitrinine denk geldi. Bunun üzerine dükkanından çıkan esnaf, gruba elinde bıçakla saldırdı. Köklüi, saldırıya uğrayan ve yere düşen bir arkadaşını kaldırmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından kalbinden bıçaklandı. Nuh Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde aynı gece hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 06 Temmuz 2015'te, Nuh Köklü'nün adının cemiyetin “Öldürülen Gazeteciler” listesine eklendiğini açıkladı.

Katiline Müebbet Hapis

Nuh Köklü'nün katili Serdar Azizoğlu, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Azizoğlu'na yardım ettiği öne sürülen Nazım Coşanar'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan beraatine karar vermişti.

Nuh Köklü kimdir?

Köklü 2002-2003 senelerinde Bianet'te editör olarak çalıştı. Daha sonra bir müddet Güney Amerika'da yaşayan Köklü, döndükten sonra Hürriyet ve Radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yaptı. Ardından Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. 13 Şubat 2009'da greve çıkan atv-Sabah çalışanlarından olan Nuh Köklü, o dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Köklü greve çıktıktan sonra işten çıkarılan 10 gazeteciden biriydi. Daha sonra NTV'de program editörü olarak çalıştı, Mayıs 2014'te işten çıkarılmıştı. Öldürüldüğünde işsiz bir gazeteciydi.

ETİKETLER

Nuh Köklüanma törenigazetecikar topuKadıköy Karakolhane Caddesianma töreni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24