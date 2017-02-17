Gazeteci Nuh Köklü, kar topu oynarken katledileli iki yıl oldu

İstanbul Kadıköy'de iki yıl önce bugün arkadaşlarıyla kar topu oynarken esnafın bıçaklı saldırısına uğrayarak, 46 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Nuh Köklü için anma düzenleniyor.

Bu akşam 19.00'da Köklü'nün saldırıya uğradığı yerde, İstanbul Kadıköy Karakolhane Caddesi'nde anma töreni yapılacak.

Ne olmuştu?

Nuh Köklü, arkadaşıyla saat 22.00 sularında Kadıköy'ün Yeldeğirmeni semtinde bulunan Dayanışma Evi'nden çıktı ve yürürken kartopu oynamaya başladı. Kartoplarından biri çevredeki bir esnaf vitrinine denk geldi. Bunun üzerine dükkanından çıkan esnaf, gruba elinde bıçakla saldırdı. Köklüi, saldırıya uğrayan ve yere düşen bir arkadaşını kaldırmaya çalışırken dükkan sahibi tarafından kalbinden bıçaklandı. Nuh Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde aynı gece hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 06 Temmuz 2015'te, Nuh Köklü'nün adının cemiyetin “Öldürülen Gazeteciler” listesine eklendiğini açıkladı.

Katiline Müebbet Hapis

Nuh Köklü'nün katili Serdar Azizoğlu, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Azizoğlu'na yardım ettiği öne sürülen Nazım Coşanar'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan beraatine karar vermişti.

Nuh Köklü kimdir?

Köklü 2002-2003 senelerinde Bianet'te editör olarak çalıştı. Daha sonra bir müddet Güney Amerika'da yaşayan Köklü, döndükten sonra Hürriyet ve Radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yaptı. Ardından Sabah gazetesinde çalışmaya başladı. 13 Şubat 2009'da greve çıkan atv-Sabah çalışanlarından olan Nuh Köklü, o dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Köklü greve çıktıktan sonra işten çıkarılan 10 gazeteciden biriydi. Daha sonra NTV'de program editörü olarak çalıştı, Mayıs 2014'te işten çıkarılmıştı. Öldürüldüğünde işsiz bir gazeteciydi.