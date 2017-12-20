Gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink’i anlattı

ANTALYA, (DHA)- GAZETECİ yazar Nedim Şener, FETÖ\'nün bir istihbarat ve terör örgütü olduğunu belirterek, bugünkü ana sorunların Hrant Dink cinayeti ile başladığını söyledi.

Antalya\'da Salı Sanayici ve İşadamları Grubu\'nun (Salı Grubu) haftalık olağan toplantısı, Muharrem Koç moderatörlüğünde Antalya Tenis ve İhtisas Kulubü\'nde yapıldı. Grubun bu haftaki konuğu, gazeteci- yazar Nedim Şener oldu. \'Hrant Dink Cinayeti Etrafında Kurulan Ergenekon Kumpası\' başlığı altında konuşan Şener, ekranda ağlayanların bile unuttuğu bir ortamda Dink’i konuşuyor olmanın anlamlı olduğunu söyledi.

\'FETÖ BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR\'

FETÖ\'nün bir istihbarat ve terör örgütü olduğuna değinen Şener, bugünkü ana sorunların Hrant Dink cinayeti ile başladığını söyledi. Şener, şöyle devam etti:

\"Cinayet işlendiğinde olağan şüpheliler zaten belliydi. Ogün Samast adlı şahsın arkasına Atatürk fotoğrafı asarak, eline Türk bayrağı tutuşturarak Emniyetin bir odasında fotoğrafının çekilmesiyle \'Cinayetin arkasında ulusalcılar ve TSK var\' mesajı verilmek istendi, algı yaratıldı. Zaten cinayetten 6 ay sonra operasyonlar başladı.\"

\'AHMET ŞIK’IN TUTUKSUZ YARGILANMASI GEREKİR\'

\'Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları\' kitabını 2009 yılında yazdığına dikkati çeken Şener, şöyle devam etti:

\"Ne yaptığımı, ne yazdığımı tek anlayan FETÖ mensupları oldu. Onlar, işin nereye gideceğini biliyordu. Çünkü genel algı, cinayeti Atatürkçüler\'in işlediği yönündeydi. Kendi gazetem bile bana inanmadı.\"

Şener, doğruların kişiye bakışa göre değişebileceğini ancak olguların değişmeyeceğini belirterek, \"Ahmet Şık’ın da tutuksuz yargılanması gerekiyor. Ahmet Şık Cumhuriyet Gazetesi’nin bir parçası olduğu için terörist olarak nitelendirilemez\" diye konuştu.

\'TOPRAK ANA İSE DEVLET BABADIR\'

Her zaman insan odaklı ve halka doğruları anlatma gayesi içinde olduğunu kaydeden Şener, “FETÖ’yü kullanan bir ABD’den ABD’yi kullanan bir FETÖ\'ye dönüşüm var. Toplumsal bir tavsiye zemini yaratıldı. 10 yıldan bu yana FETÖ ile mücadeleden hiç yılmadım. İktidarı da muhalefeti de yeri geldi eleştirdim. Toprak dediğiniz şey ana ise devlet de bize bir babadır\" dedi. Muharrem Koç, günün anısına gazeteci Şener’e plaket armağan etti.



FOTOĞRAFLI