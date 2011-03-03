-GAZETECİ MÜYESSER YILDIZ'IN EVİNDE ARAMA ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında polis ekiplerinin gazeteci Müyesser Yıldız'ın evindeki araması sürüyor. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri Yıldız'ın Oran Devlet Lojmanları A Blok'taki evine geldi. Ekiplerin evdeki aramaları devam ederken bir polis memurunun da dışarıda nöbet tuttuğu gözlendi. CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş de Yıldız'ın evine gelerek bilgi aldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Ateş, evde 3-4 polis memurunun, Müyesser Yıldız, eşi, oğlu ve avukatının bulunduğunu söyledi. Ekiplerin saat 08.00 sıralarında eve gelerek arama yapmaya başladıklarını ifade eden Ateş, şöyle konuştu: ''Bu aramanın ilginç olan tarafı şu; Müyesser Hanım birinci Ergenekon davasında, hakkında herhangi bir arama olmadan davayla herhangi bir ilgisi olmadan bir gazeteci arkadaşıyla yaptığı konuşma teknik takibe takılmış. Müyesser Hanım hakkında da herhangi bir mahkeme kararı olmadan, telefonlarının dinlenme kararı olmadan, bu arkadaşın o konuşmaları olduğu gibi iki gazetede yayımlandı. Bunun üzerine bu arkadaşımız Yargıtaya başvurdu. Savcı Zekeriya Öz hakkında davacı oldu ve Yargıtay başvurusunu haklı bularak Zekeriya Öz'ün yargılanmasına karar verdi. 1 Mart Salı günü de en son duruşması vardı. Fakat o da 3 Hazirana ertelenmiş. Şimdi sayın Zekeriya Öz, bu gazeteci arkadaşımızın hasmı. Şu anda mahkemelikler. Yargıtay yargılanması gerektiğine karar vermiş, ayrıca bu konuşmaları yayınlayan iki gazete de özel hayatın gizliliğini ihlal nedeniyle mahkum olmuşlar. Böyle bir süreç, böyle bir dava. Salı günü duruşma yapılıyor, hasmı olan kişi sayın Zekeriya Öz bir gün sonra gözaltına alınması kararını veriyor. Evi aranıyor.'' Ateş, Müesser Yıldız hakkında gözaltı kararı olduğunu, yapılan aramanın ardından Yıldız'ın İstanbul'a götürüleceğini belirtti. Gözaltı kararının gerekçesinin halkı kin ve nefrete teşvik etmek olarak belirtildiğini ifade eden Ateş, ''Neye göre teşvik etmiş? Ortada bir suç yok, somut bir delil yok. Tamamen halkı sindirmeye gazetecileri yazamaz, konuşamaz hale getirmeye yönelik bir operasyondur'' diye konuştu. Ateş, aramanın birkaç saat daha sürmesini tahmin ettiğini sözlerine ekledi.