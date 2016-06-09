Gazeteci Mustafa Hoş’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten para cezası

Hükümete yakınlığı ile bilinen Kanal 24 televizyonunun yayın yönetmenliğini de yapmış olan gazeteci ve televizyoncu Mustafa Hoş’a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla para cezası verildi. Hoş, ‘Big Boss’ isimli kitabında Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Erdoğan’ın avukatları, Destek Yayınları’ndan çıkan ‘Big Boss’ kitabında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği gerekçesiyle gazeteci Mustafa Hoş’un dört yıla kadar hapisle cezalandırılması için suç duyurusunda bulunmuş, ardından dava açılmıştı. Davada Hoş’a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, ceza 10 bin 500 lira para cezasına çevrildi. Hoş, kararı Twitter hesabından duyurdu.