Gazeteci Murat Aksoy ve Atilla Taş'ın yargılandığı dava Çağlayan'da görülüyor

Aralarında Murat Aksoy ve AtillaTaş'ın bulunduğu 29 kişinin yargılandığı dava ile Taraf Davası bugün Çağlayan'da görülüyor.

'FETÖ' medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 29 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 25 Ekim'de şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile öğretmen Davut Aydın'a tahliye kararı vermişti.

Tahliye sonrası açıklama yapan Taş, "1 milyon 700 bin takipçim var. Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım" demişti.

Aksoy ise, ağlayarak açıklama yaparak, "Mutluyum. 421 gün oldu. Geçte olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum yazı yazmak. Ben çıktım. Kendim için ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede gazetecilerin bir an önce tahliye olması" şeklinde konuşmuştu.

Davayı P24, Bağımsız Gazetecilik Platformu da takip ediyor. Twitter'dan davadan gelişmeler aktaran platformun duruşma salonundan attığı tweet'leri şöyle:

Davada ön sıraya oturup sanıkların avukatlarıyla konuşmasını engelleyen jandarmalar mahkeme başkanının kararıyla arka sıraya alındı.

Duruşmada İskenderun 1. Ağır ceza Mahkemesi'nden SEGBİS'le bağlanan tanık dinleniyor. Mahkeme başkanı tanığa sanık Bünyamin Köseli hakkındaki "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla ilgili bilgilerini sordu.

Tanık Köseli'nin suça konu hiçbir eylemini görmediğini söyledi.

Savcı tanığa Bünyamin Köseli hakkında kullandığı "bölgeci" ifadesinin ne anlama geldiğini sordu. Tanık bölgecinin 4-5 evle ilgilendiğini, esnaflardan para topladığını anlattı.

Tanık, birlikte çalıştıklarını ancak sanıkların bir terör örgütüyle bağlantılı olduklarını gösterecek bir duruma şahit olmadığını söyledi.

Ahmet Memiş editörlerin kullanımı için tanıktan bir telefon istediğini söyledi. Tanık da bunu doğruladı.

Duruşmada şimdi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlanan tanığın ifadesi dinleniyor.

Tanığa üniversite yıllarından tanıdığını söylediği Bayram Kaya ile ilgili bildikleri soruldu.

Tanık 2006 yılı civarında Bayram Kaya ile Beşiktaş'ta bir Kuran kursuna gittiklerini ve sohbetlere katıldıklarını, sonraki yıllarda hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

Tanığın ifadesi üzerine Bayram Kaya söz alarak 2005-2006 yıllarında İngiltere'de olduğunu söyledi.

Duruşmaya İzmir Karşıyaka'dan bağlanan tanığın ifadesiyle devam edilecek.

Tanığa Muhammed Sait Kuloğlu hakkında bildikleri soruldu. Tanık Kuloğlu'nu arkadaşları aracılığıyla tanıdığını, üniversite yıllarında birkaç kez gördüğünü söyledi.

Duruşma verilen kısa aranın ardından tanık ifadeleriyle devam ediyor. Sait Sefa'nın Haberdar isimli sitesinde çalışan tanık salonda ifade veriyor.

Tanık, bir haber sitesi çalışanı olarak çalıştığını, başka bir konuda bilgisinin olmadığını söylüyor.

Duruşmada bir diğer Haberdar çalışanının tanık olarak ifadesine geçildi. Tanığa Ahmet Memiş ve Sait Sefa hakkındaki bilgisi soruldu.

Tanık: Çalıştığım diğer haber siteleri gibi bir işleyişi vardı. FETÖ ile bağlantılı olup olmadıklarına dair herhangi bir bilgim yok.