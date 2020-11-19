Gazeteci Murat Ağırel: Beraat ettiğim suçtan yeni dava açıldı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, hapiste olduğu sırada Yenişafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuri Albayrak’ın hakaret gerekçesi ile açtığı davadan beraat ettiğini ancak aynı suçla yeniden hakkında dava açıldığını açıkladı.

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Yenişafak gazetesi ve sahibi Nuri Albayrak İstanbul Baronu’ başlıklı makalem ile ilgili hakaret ettiğim gerekçesi ile suç duyurusunda bulunmuştu. Cezaevindeyken beraat ettim. Mahkemenin gerekçeli kararı halen hukukun var olduğunu ispatlar nitelikte…

Hakaret içermediği mahkeme kararı ile sabit olan ve beraat ettiğim makalem nedeni ile Yenişafak ve Genel yayın yönetmeni şikâyetçi olmuş ve bugün tekrar Vatan Caddesi Fikri Mülkiyet Suçları Bürosu'nda ifade verdim. Üstelik ifade verdiğim esnada yeni dava açıldı! Beraat ettiğim davadan ceza almam için ‘"Karalama yolu ile haksız rekabet’" suçu işlediğime karar verilmiş! Bu suçlama nedir? Acaba nasıl "haksız rekabet’" işlemiş olabilirim? Beraat ettiğim davadan beraat etmiş sayılmam için kaç defa yargılanmam gerekiyor? Susacağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz."