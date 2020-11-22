Gazeteci Murat Ağırel AKP'li Bursa Belediyesi'ne sordu: Rize Belediyesi için neden para harcadınız?

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Twitter hesabından AKP'li Bursa Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'a 427 Bin TL'nin neden Rize Belediyesi için harcandığını sordu.

Ağırel, belediyeye "Bursa Belediyesi Temsil Ağırlama hesabından 427 Bin TL neden Rize Belediyesi 15 Temmuz Meydanı İnşaatı için gönderiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ağırel'in paylaştığı makbuzda, paranın "Rize Belediyesi 15 Temmuz Meydanı İnşaatı" için gönderildiği görülüyor.

"Bursalı yurttaşlara hizmet etmeniz için verilen bütçe neden başka belediye için harcanır?" diyen Ağırel'in paylaştığı makbuz şöyle: