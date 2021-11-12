Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı turist çift tarafından darp edildi.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri,' den gelen turist çift arasında tartışma çıktı. Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı. Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı.
Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu. Kırıkkanat daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. (DHA)