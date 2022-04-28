Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın şikâyetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada gazeteci Metin Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde kişisel e-posta kutusu hacker grubu Redhack tarafından ele geçirilmişti.

Gazeteci Metin Cihan’ın konuyla sosyal medya paylaşımıyla ilgili eski bakan Berat Albayrak suç duyurusunda bulunmuştu. Albayrak’ın şikâyetinin ardından gazeteci Cihan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan dava açıldı.

Cihan’ın 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Cihan’ın avukatı Özgür Urfa ve Albayrak’ın avukatı katıldı.

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, davaya katılma talebinde bulunan Albayrak’ın avukatı Cihan’ın cezalandırılmasını istedi.

Cihan’ın avukatı Urfa da müvekkilinin hakkında herhangi bir soruşturma açılmadan yurtdışına çıktığını ve suçlama konusu paylaşımda suç unsuru olmadığını söyledi ve müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşma savcısı da Cihan’ın savunmasının alınması için beklenmesini talep etti. Mahkeme, Cihan hakkında yakalama kararı çıkarttı ve bir sonraki duruşmanın 18 Ekim’ görülmesine karar verdi.