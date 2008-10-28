Gazeteci Merdan Yanardağ serbest

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Ankara'da gözaltına alınan ve Kanal Biz TV'de program yapımcısı olan Merdan Yanardağ ile İstanbul'da yakalanan 2 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler daha sonra, soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılığın bulunduğu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, daha sonra savcılık katına çıkartıldı. Bu kişilerden Merdan Yanardağ, adli tabiplikten çıkarken, 'Toplumu sindirmek istiyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye yaratmak istiyorlar' dedi.



İfadeleri alınan gazeteci Merdan Yanardağ, Cengiz Balta ve Şener Öztürk savcılık tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye alınan zanlıların, sağlık kontrolünün ardından Ergenekon savcısına ifade verdi. Yanardağ, Balta ve Öztürk savcılıkça serbest bırakıldı.

