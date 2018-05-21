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Gazeteci Mehmet Tezkan da milletvekili adayı

İyi Parti, gazeteci Mehmet Tezkan'ı İzmir'den milletvekili adayı gösterdi

21 Mayıs 2018 22:28

24 Haziran  Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim eden İyi Parti'nin, gazeteci Mehmet Tezkan'ı İzmir'den aday gösteriği ortaya çıktı.

İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterilen Milliyet gazetesi yazarı Tezkan, adaylık teklifinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldiğini belirterek  “Ben İstanbul’dan aday gösterileceğimi sanıyordum. İzmir benim için de sürpriz oldu” dedi.

İyi Parti'nin milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından Sözcü'ye açıklama yapan Tezkan “En yakın zamanda İzmir’e gidip seçim çalışmalarına başlayacağım” diye konuştu.

 

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