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Gazeteci Mehmet Güleç hakkında 20 yıl hapis istemi

DİHA Elazığ Muhabiri Mehmet Güleş hakkında hazırlanan iddianamede, Güleş’in yaptığı haberler suç unsuru sayıldı

01 Şubat 2017 21:09

Elazığ Adliyesi’nde haber takibi yaptığı sırada “hakkında arama kararı var” denilerek gözaltına alınan ve 7 Aralık 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Mehmet Güleş hakkında hazırlanan iddianame, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Güleş'in “Örgüt üyesi olmak” ve "Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede Güleş’in yaptığı haberler, haber kaynakları ile yaptığı görüşmeler, televizyon kanalları ile yapılan canlı bağlantılar iddia edilen suçlara delil olarak gösterildi. 

 

Haberleri ‘örgütlenme modeli’ 

 

İddianamede Güleş’in muhabiri olduğu KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı “PKK/KCK terör örgütünün haber ajansı” olarak tanımlanırken, Güleş’in Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır gibi merkezlerde yaptığı haberler için ise “Örgütün mensuplarına ve müzahir kitlesine örgütlenme modeli olarak deklere edildiği” şeklinde yorumlandı. Güleş’in Elazığ’da Roboski katliamının yıldönümünde sivil toplum örgütlerince gerçekleştirilen anma etkinliğini takip edip haberleştirmesi ve PKK’lilerce alıkonulan Astsubay Semih Özbey’in babası Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey ile yaptığı röportaj da suç unsuru sayıldı. Güleş’in yine çatışmalı alanlarda yaşanan sivil ölümleri ve halk röportajları iddianamede “sözde haber” olarak değerlendirildi. 

 

Diyarbakır’da olması "yeterli delil" sayıldı

 

Teknik takipte tutulan Güleş’in telefon baz istasyon bilgisinden Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümü olan 15 Şubat 2016 tarihinde, çalıştığı ajansın haber merkezinin bulunduğu Diyarbakır’da olduğunun anlaşılması üzerine iddianamede “Buradaki eylem ve etkinliklere katıldığı tespit edilmiştir” denildi. İddianamede Güleş’in iddia edildiği gibi eylem ve etkinliklere katıldığına dair hiçbir delil yer almazken, Diyarbakır’da olması eylemlere katılmasına yeterli delil sayıldı. 

Yine Güleş’in KHK ile kapatılan Kongreya Jinên Azad’ın (KJA) Diyarbakır’da bulunan binasında gerçekleştireceği basın toplantısına ilişkin kentte gazetecilik yapan meslektaşı ile buluşup habere beraber gitmek amacıyla telefonlaşması da iddianameye alınarak, Güleş’in “PKK’nin Kadın Kolları”nın toplantılarına katıldığı" ileri sürüldü. Güleş’in yine kentte düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan DBP ve HDP ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin tutuklanmasına ilişkin haber yapmak üzere avukat ve parti yöneticileri ile yaptığı telefon görüşmeleri iddianameye alınarak, “Örgüt üye ve yöneticileri ile irtibat halinde olduğu” değerlendirilmesine gidildi. 

 

Canlı bağlantılar 'suç unsuru' 

 

Güleş’in sokağa çıkma yasağı esnasında haber takibi için bulunduğu Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşanan gelişmeleri canlı bağlantı yaptığı televizyon kanallarına aktarması da iddianamede suç unsuru olarak yer aldı. Söz konusu iddialara savcılıktaki ifade işlemleri esnasında cevap veren Güleş, gazeteci olduğunu, haber değeri taşıyan olay ve olgular için her yere gidip, haberini yapabileceğini ve bunu da suç olarak görmediğini belirtmişti. 

Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Güleş, 3 Nisan tarihinde Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

 

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