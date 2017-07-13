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Gazeteci Mehmet Çakmakçı tutuklandı

Çakmakçı 8 gündür gözaltındaydı

13 Temmuz 2017 13:49

Diyarbakır’daki evinde 4 Temmuz günü yapılan ev baskınıyla gözaltına alınan gazeteci Mehmet Çakmakçı 8 günlük gözaltı süresinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcı, Çakmakçı’yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme Çakmakçı’nın ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Evrensel’in haberine göre dosyasında gizlilik olduğu gerekçesiyle bilgi verilmeyen söz konusu soruşturmanın DTK ve BDP siyaset akademilerinde faaliyet yürütenlere yönelik olduğu öğrenilmişti.

Medyascope’ta çalışan Çakmakçı, daha önce de KHK ile kapatılan Azadî Tv, Hayatın Sesi TV, Dicle Haber Ajansı gibi kurumlarda gazetecilik yapmıştı.

 

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