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BBC Türkçe

Gazeteci Mehmet Altan'a tahliye kararı çıktı

Türkiye'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

27 Haziran 2018 18:12

Türkiye'de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan'ın tahliyesine karar verdi.

AYM ilk olarak 13 Ocak'ta akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Şahin Alpay'ın tutukluluklarında "hak ihlali" olduğuna hükmederek tahliyelerine karar vermiş ancak yerel mahkemeler tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine konu AİHM'ye taşınmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Alpay ile Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etmiş ve 21 bin 500'er euro tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Tahliye kararı veren mahkeme Altan hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Reuters haber ajansına ismini vermeden konuşan konuşan Altan'ın avukatlarından biri, "Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararının uygulanmaması kanunsuzdu ve çok garipti. Temyiz mahkemesi doğru olanı yaptı ve onu tahliye etti. En başta olması gereken buydu." dedi.

AİHM, 1'e karşı 6 oyla Alpay ve Altan'a 'özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği' kararına varmıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ikinci kez hak ihlâli kararı verdiği tutuklu gazeteci Şahin Alpay, 20 ay tutukluluk süresinin ardından Mart ayında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

Mehmet Altan hakkındaki iddialar sonrası iki yıla yakındır tutukluydu.

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