Gazeteci Leyla Umar uğurlandı

Pazartesi günü 88 yaşında kaldığı Suadiye Yaşlı Bakım Merkezi'nde hayatını kaybeden gazeteci Leyla Umar, son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, Umar'ın oğlu Adnan Ekşigil taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Umar'ın eski eşi Refik Erduran, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Umar'ın yakınları katıldı.

Umar'ın oğlu Ekşigil, "Uzun bir hastalıktan sonra kaybettik. Gerçekten söylenebilecek birşey yok, bu kadar sevildiğini de burada anladım, bu kadar dostu olduğunu" ifadelerini kullandı.

Törene katılan gazeteci Halit Kıvanç, çok sevdiği arkadaşı Umar'ın iyi bir gazeteci olduğunu belirterek, "Nur içinde yatsın. Çok iyi kalpliydi, onun gittiğini duymak bizi üzdü" diye konuştu.

Leyla Umar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Umar'ın özgeçmişi

1927'de doğan Umar, meslek yaşamına Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 10 yılı ABD temsilciliği olmak üzere 22 yıl boyunca Milliyet'te çalışan Umar, 4 yıl Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde görev yaptı ve Vatan gazetesinde yazılarını sürdürdü.

Leyla Umar, uluslararası düzeyde ün yapmış kişilerle yaptığı özel söyleşilerle de tanındı. Umar'ın söyleşi yaptığı ünlüler arasında Fidel Castro, Nelson Mandela, Yasir Arafat, Humeyni, Desmond Tutu, Prenses Diana ve Placido Domingo yer alıyor.