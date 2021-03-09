Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Bakırköy'deki Halk TV'nin merkez binası önünde gazeteci Levent Gültekin'e yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun düzenlediği saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın aktardığına göre Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü, "Levent Gültekin'e saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 5-6 ekip güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor" bilgisini verdi.

Asayiş timleri MOBESE'lerin yanı sıra çevre esnafının güvenlik kamera görüntülerini de toplayarak delil kapsamına aldı ve incelemeye aldı. Kareler tek tek incelenerek eşkaller belirlenmeye çalışılıyor. Tespitlerin ardından polislerin şüphelileri adreslerini tespit edip savcılığın talimatları doğrultusunda işlem yapacak.

TIKLAYIN | Gazeteci Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı!