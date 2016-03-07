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Gazeteci Kurtul Altuğ hayatını kaybetti

Usta gazeteci 81 yaşında hayata gözlerini yumdu

07 Mart 2016 19:29

Gazeteci ve yazar Kurtul Altuğ, dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 81 yaşında yaşama veda eden usta gazetecinin cenazesi, yarın Ataköy 5'inci Kısım Cami'nde kılınacak öğle namazı ardından toprağa verilecek.

 

Kurtul Altuğ kimdir?
 

Kurtul Yılmaz Altuğ, 1935 yılında İzmir'de doğdu. "Son Posta" gazetesinde meslek hayatına başlayan Altuğ, Akis Dergisi ve Hürriyet gazetesinde çalıştı. 

TRT'de 1990'lı yıllarda yayınlanan "Politikanın Nabzı" programında siyasetçileri konuk etti.

Ardından "Politikanın Nabzı"nı uzun yıllar Ulusal Kanal'da sürdüren  Altuğ yazılarına ise Sözcü gazetesinde devam etti. Basın şeref kartı sahibi olan Altuğ'un, "Demokrasinin Yaralı Yılları", Genelkurmay'ın Işıkları Yanıyordu", "Bir Numaralı Tanık" adlı kitapları bulunuyor.

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