Gazeteci Kürşat Akyol hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören gazeteci Kürşat Akyol, 51 yaşında hayatını kaybetti.

1967 İzmir doğumlu Akyol, 30 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal ve Karşı gazetelerinin yanı sıra Kanal 6 televizyonu ve BBC Türkçe Servisi’nde çalıştı.

Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR), Al Monitor ve Deutsche Welle’de de haber ve röportajları yayınlanan Akyol bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Akyol'un cenaze namazı, ikindi namazı sonrası İstanbul Karacaahmet'teki Şakirin Camisi'nde kılınacak. Akyol, Ödemiş'te defnedilecek.