Gazeteci, kira parası vermemek için 'evsiz' oldu

ABD yüksek kiralardan kaçmak için ilginç bir formül bulan gazeteci Kristin Hanes'i konuşuyor. İlk etapta bir spor salonuna yazılan 35 yaşındaki Hanes arabasında uyumaya başladı.

Eşyaları için bir depo kiralayan Hanes, temizlik ihtiyaçlarını spor salonunda karşılıyor, biriktirdiği para ile konaklama ihtiyacına da çözüm bulan kadın sırasıyla araba, çadır ve botta kaldı.

NTV'de yer alan habere göre; kazandığı paranın giderlerini bir süredir karşılamadığını belirten kadın gazeteci çareyi evinden çıkmakta buldu.

İlk etapta bir spor salonuna yazılan 35 yaşındaki Hanes arabasında uyumaya başladı. Eşyaları için bir depo kiralayan Hanes, temizlik ihtiyaçlarını spor salonunda karşılıyor, biriktirdiği para ile konaklama ihtiyacına da çözüm bulan kadın sırasıyla araba, çadır ve botta kaldı.



Erkek arkadaşıyla ufak bir bot satın alan Hanes, şu sıralar burada kalıyor. Kira ve fatura yükünün ayda yaklaşık 3 bin dolar (yaklaşık9 bin TL) tuttuğunun altını çizen gazeteci, şimdilerde biriktirdiği para ile bol bol seyahate çıktığını belirtiyor.

