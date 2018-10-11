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Spor

Gazeteci Kenan Erçetingöz: Hastane odasında konu konuşulurken masadaki silahı Arda ateşledi

Şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan'ın, hastaneye gittiğinde elindeki silahın ateş aldığı öğrenildi

11 Ekim 2018 19:17

Şarkıcı Berkay ile kavga eden Arda Turan'ın, hastaneye gittiğinde elindeki silahın ateş aldığı öğrenildi.

Gazeteci Kenan Erçetingöz, konuya ilişkin olarak Instagram hesabında şu açıklamaları yaptı:

"Hastane odasında konuyu konuşurlarken masadaki silahı Arda ateşliyor. Bunların hepsi kayıtlarda var. Bir hastaneye silahla nasıl girilir? Savcılık hem mekandaki hem hastanedeki görüntülere el koymuş."

Ne olmuştu?

Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan ile Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga eden şarkıcı Berkay'ın burnunun kırıldığı belirtilmişti.

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kavgaya sebebiyet veren olayın Turan'ın kendisine yönelik olarak sözlü taciz olduğunu ileri sürmüştü.

Turan, olay sonrası taciz iddialarını redderken Berkay'ın kaldırıldığı hastaneye silahla gittiğini ve şarkıcıya, "Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık" dediğini açıklamıştı.

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