Gazeteci Kai Ebel'den Schumacher'in durumu hakkında değerlendirme

Formula 1 gazetecisi Kai Ebel, 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bu yana komada olan Michael Schumacher'ın durumunda bir değişiklik olmadığını düşündüğünü söyledi.

Bild'e açıklamalarda bulunan Ebel, "Michael Schumacher nasıl?" sorusuna yanıt verirken, "Bana kalırsa çok iyi değil" diye yanıt verdi.

Ebel, "Eğer durumu iyi olsa veya iyileşme yolunda olsa bundan haberimiz olurdu. Bunu haberleştirmemenin bir anlamı olmazdı" dedi.

Alman gazeteci, Schumacher'in durumu hakkında bilgi verilmemesinin nedeninin durumunda iyileşme olmaması olduğuna inandığını ifade etti.