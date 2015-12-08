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Gazeteci Kadriye Sözeri, yaptığı şoför sorunları haberi nedeniyle Ahlak Büro’suna ifade verdi

"Gazetecinin Ahlak Şube'de ifade vermesi çok onur kırıcı"

08 Aralık 2015 10:58

Denizli Ekspres adıyla yayın yapan internet haber sitesinin sahibi Kadriye Sözeri, otobüs şoförlerinin sorunlarını içeren bir ihbar mektubunu haberleştirdiği için Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılarak Ahlak Bürosu’nda görevli polisler tarafından ifadesi alındı.

Cumhuriyet’in haberine göre kadın gazetecinin ifadesinin polis merkezi veya savcılık yerine Emniyet Müdürlüğü'nün Ahlak Bürosu'nda alınması tepkiye yol açtı. İfadesinin Ahlak Bürosu'nda alınmasına tepki gösteren Kadriye Sözeri, polislerin kendisine haberin kaynağını sorduğunu belirterek,"Haberle ilgili her zaman başımıza gelen olaylar. Ancak, böylesi ilk kez başıma geliyor. Kadın bir gazeteci olarak Ahlak Şube'de ifade vermem çok komik. Önce şaka zannettim. 'Fuhuşta mı yakaladınız, neden buradayım?' diye görevlilere sordum. 'Evrak bize geldi' diye yanıt verdiler. Kadın bir gazeteci olarak neden Ahlak Şube'de ifade verdim, Neydi suçum? Gazetecinin bu kadar itibarsızlaştırıldığına inanamıyorum. Bir gazetecinin Ahlak Şube'de ifade vermesi çok onur kırıcı" diye konuştu. Sözeri, kendisine yapılan uygulamanın peşini bırakmayacağını, hakkını arayacağını söyledi.

 

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