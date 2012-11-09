Gazeteci: İyi yüzer misiniz?; Erdoğan: Sadece sırt üstü yüzerim

Başbakan Tayyip Erdoğan'la Endonezya seyahati sırasında sohbet eden basın mensupları ilginç anektodlar anlattı.

Hürriyet'ten Enis Berberoğlu ile Zaman'dan Mustafa Ünal köşelerinde bu sohbetlerin bir bölümünü şöyle aktardı:

"Deniz kenarında Erdoğan’la sohbet ediyoruz. Başbakan'a, 'İyi yüzer misiniz?' diye soruldu. 'Hayır. Ben sadece sırt üstü yüzerim' dedi."

"Sohbet yabancı dil üzerine kaydı, mesajları İngilizce vermek daha etkili olabilir. 'Sonunda bana İngilizce öğreteceksiniz... Bu konuşmaları İngilizce yapacağım' dedi. Yanında oturan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Türkçe konuşmasını istediğini söyledi. Hasan Karakaya’nın esprisiyle noktalandı sohbet: 'İngilizce öğrenmeyin. İki kelimeyle (one minute) dünyayı yerinden oynattınız. Bir de İngilizce bilseydiniz ne olacaktı kim bilir...'