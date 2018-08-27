Gazeteci İsmail Saymaz'dan faili meçhuller için "Eminönü'nde gezerken mi kayboldular" diye soran İçişleri Bakanı'na 3 okuma tavsiyesi

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Gazeteci İsmail Saymaz, Cumartesi Anneleri’nin yıllardır başına ne geldiğini öğrenmeye çalıştığı, kemiklerini bulmaya çalıştığı faili meçhul cinayete giden kayıp yakınlarıyla ilgili olarak “Eminönü’nde gezerken mi kayboldular” diye soran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya okuyabileceği 3 kaynak tavsiyesinde bulundu.

TIKLAYIN - Soylu'dan Cumartesi Anneleri açıklaması: Bu istismar ve kandırmacının son bulmasını istedik

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, Bakan Soylu’ya 1995 tarihli ‘TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Raporu’, Kutlu Savaş tarafından kaleme alınan ‘Susurluk Raporu’ ile TBMM’nin 2011 tarihli ‘Cemil Kırbayır Raporu’nu okumasını tavsiye etti. Saymaz, şöyle devam etti:

“Dün müdahale edilenler içinde, 1980'de Kars'ta (Eminönü değil) kaybedilen Cemil Kırbayır'ın ağabeyi Mikail de vardı. Kırbayır Raporu'nda şöyle deniliyor: Sorguda işkenceye dayanamayarak yaşamını yitirdiği ve bu sorguyu yapan şahıslarca yok edildiği...

Yine dün gözaltına alınan gazeteci Faruk Eren'in ağabeyi Hayrettin Eren, gerçekten de "Eminönü'nde gezerken" kaybedildi. Annesi Elmas Eren, oğlunun aracını Emniyet'in kapısında gördü. 26 yaşındaki Eren, o günden beri kayıp... Babası, oğlunun cenazesini göremeden öldü.”

"Ahmet Şık sarılmasın da kim sarılsın"

Saymaz, eyleme katılan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la ilgili olarak da şu hatırlatmada bulundu:

"Ahmet Şık'a gelince... 12 Eylül'den önce CHP Adana İl Başkanı olan dayısı Ahmet Albay, Kahramanmaraş Katliamı davasında mağdurların avukatlığını yaptığı için 3 Mayıs 1980'de katledildi. O sarılmasın da, kim sarılsın?"

Ne olmuştu?

Cumartesi Anneleri’nin cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda yapmayı planladığı 700. hafta eylemi, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatıyla Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Yasağa rağmen aralarında HDP ve CHP milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelirken, polis topluluğa müdahalede bulunmuş ve 50'ye yakın kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu, pazartesi günü konuya dair yaptığı açıklamada, “700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?" diye konuşmuştu. Soylu, şöyle devam etmişti:

"Hasan Ocak, Galatasaray Meydanı'ndaki eylemlerin başlama sebeplerinden sadece birisidir. Servis ediliyor. Çok affedersiniz, bu kişiler, Eminönü Meydanı'nda gezerken mi kayboldu?"