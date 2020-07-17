Gazeteci İsmail Saymaz, Cem Küçük'ten tazminat kazanınca "Çarçur etme" önerileri geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ten kazandığı 10 bin TL'lik tazminatı aldığını duyurdu.

İsmail Saymaz, kişisel sosyal medya adresinden şu ifadeleri kullandı:

"Cem Küçük, açtığım tazminat davasında karar verilen 10 bin TL’lik tazminatımı nihayet ödedi. Bu parayı ne şekilde yiyelim? Nerede çarçur edelim? Nasıl har vurup harman savuralım? Tavsiye ve fikirlerinizi alayım.

Cem Küçük biraz daha paramı geciktirseydi, icra memuruyla kapıya dayanıp evdeki İhlas şofbeni sökecektim."

İsmail Saymaz'ın kazandığı tazminatı 'Nerede Çarçur edeyim' sözlerine kullanıcılardan farklı öneriler geldi.

Kimi kullanıcılar LÖSEV'e bağış yapabileceğini söyledi.

Bazıları da Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden hekim Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimi için bağışlayabileceğini yazdı.

Bu arada İstanbul Tabip Odası, korona virüsü nedeniyle genç yaşta vefat eden Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocukları için 3 ay süreyle sınırlı bir bağış kampanyası başlattı.