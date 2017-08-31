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Gazeteci İsmail Ragıp Geçmen vefat etti (2)

SEVENLERİ UĞURLADI Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmail Ragıp Geçmen için İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) önünde tören düzenlendi

31 Ağustos 2017 21:27

SEVENLERİ UĞURLADI
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmail Ragıp Geçmen için İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) önünde tören düzenlendi. Törene, Geçmen\'in eşi Nurcan Geçmen, kızı Gökçe Geçmen, oğlu Deniz Geçmen\'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP\'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, meslektaşları katıldı.
Geçmen\'in kızı Gökçe Geçmen, babasının ameliyata girmeden kendisiyle konuştuğunu belirterek, \"Babam beni ameliyata girmeden önce hastanede cam kenarına götürdü. Biz ikimiz deniz manzarasına bakarken \'Kızım ben ameliyata gireceğim, çıkamayabilirim. Şunu bil çok güzel bir hayat yaşadım. Çok mutlu oldum\' dedi. Onu çok seviyorum\" dedi.
Meslektaşlarının anılarını anlattığı buradaki törenin ardından  İsmail Ragıp Geçmen\'in cenazesi , Alsancak Hocazade Camisi\'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından İsmail Ragıp Geçmen,  Karşıyaka Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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