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Gazeteci İsmail Ragıp Geçmen vefat etti

İZMİR, (DHA) - İZMİR Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, TRT İzmir Televizyonu'nun yapımcı ve yönetmenlerinden 51 yaşındaki İsmail Ragıp Geçmen yaşamını yitirdi

31 Ağustos 2017 14:02

İZMİR, (DHA) - İZMİR Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, TRT İzmir Televizyonu\'nun yapımcı ve yönetmenlerinden 51 yaşındaki İsmail Ragıp Geçmen yaşamını yitirdi.
Geçen hafta pankreas, safrakesesi ve midesinde oluşan rahatsızlık nedeniyle 10 saat süren operasyon geçiren İsmail Ragıp Geçmen\'de ameliyat sonrası meydana gelen kanama durdurulamadı. Geçmen dün saat 22.45\'te, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi\'nde hayata gözlerini yumdu.
İsmail Ragıp Geçmen için bugün saat 16.00\'da İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) önünde tören düzenlenecek. Geçmen, Alsancak Hocazade Camisi\'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.
İSMAİL RAGIP GEÇMEN KİMDİR?
Ankara\'da doğan ve 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü\'nden mezun olan İsmail Ragıp Geçmen, Devlet Tiyatrolarında figüran ve TRT Ankara Televizyonu\'nda sözleşmeli yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Film dublajı ve dizi filmlerde oyunculuk yaptı. Ankara Çocuk Oyuncuları Topluluğu\'nda (AÇOT) ve daha birçok başka özel tiyatroda çocuk oyunları oynadı ve yönetti. Bir dönem TRT Haber Merkezi\'nde muhabir olarak çalıştı. Çekiç Güç harekatında, Türk Ordusuyla birlikte Irak\'a girdi. Kısa bir süre Flash TV\'nin Ankara Program Müdürlüğü görevini üstlendi. 1996 yılında İzmir\'e yerleşti. O günden bu yana TRT İzmir Televizyon Müdürlüğü\'nde yapımcı- yönetmen olarak görev yaptı. \'Hınzır İçimden Sızıyor Haylaz Hindistan\' adlı bir de kitabı olan İsmail Ragıp Geçmen evli ve 2 çocuk babasıydı. İsmail Ragıp Geçmen, İzmirli Gezginler Grubu\'nun kuruculuğunu yaptı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olan Geçmen, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) ve Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü\'nün de aktif üyesiydi.

 

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