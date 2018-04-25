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Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'a hapis cezası

Küçükkaya ve Okan hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddialarıyla dava açılmıştı

25 Nisan 2018 17:39

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşi hakkındaki iddialarına ilişkin yargılandıkları davada 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ın 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı.

Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı Mahkeme, hapis cezalarını erteledi.

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