Gazeteci İsmail Küçükkaya ifade veriyor

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ İsmail Küçükkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade veriyor.

İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı\'na geldi. Küçükkaya, Basın Savcısı Bülent Demirbilek\'e ifade veriyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında \"Kamu görevlisine hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatmıştı.