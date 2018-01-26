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Gazeteci İshak Karakaş tutuklandı, Hayri Demir serbest bırakıldı

İshak Karakaş'ın tutuklanmasıyla cezaevindeki gazeteci sayısı 157'ye yükseldi

26 Ocak 2018 19:26

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ adlı operasyona dair sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş tutuklandı, Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. İshak Karakaş'ın tutuklanmasıyla cezaevindeki tutuklu gazeteci sayısı 157'ye yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı askeri operasyona ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İshak Karakaş, İstanbul 9. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'örgüt propagandası' iddiasıyla tutuklandı.

Savcılık ifadesi alınmayan Demir ise  tutuklama talebiyle doğrudan mahkemeye sevk edildi. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, TCK 216 kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla suçlanan Demir, hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına’ karar verilerek serbest bırakıldı.

İshak Karakaş'ın tutuklanmasıyla cezaevindeki tutuklu gazeteci sayısı 157'ye yükseldi.

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