-GAZETECİ İNANÇ, AVCI'DAN DAVACI OLMADI İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifade veren gazeteci Ünal İnanç, İstanbul Adliyesinden ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'a ifade verdikten sonra adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnanç, dinlemeleri kim yapmışsa ondan şikayetçi olduğunu belirterek, ''En ufak bir dinleme dahi 5-10 kişiyle yapılır. Hem yasa dışı dinleme yapacaksın, hem onları gününde ortadan kaldırmayacaksın'' dedi. Ünal, şöyle konuştu: ''Hanefi Avcı'dan davacı mısın? Hanefi Avcı'dan neden davacı olayım? Bugüne kadar bunun parmak izine bakılmış mı? Kasetlere bakılmış mı? Bila intizam seçilmiş birtakım kasetler. İçinde saçma sapan olaylar var, konuşmalar var. Neye göre dinlenir insanlar? Bu arada şunu da söyleyeyim, bu konuda buraya gelip ifade veren gazetecilere hayret ediyorum. Hepsi, şundan davacıyım diyor. Sanki hiçbiri bilmiyor, hayatında onları kimsenin dinleyeceğini. Başka bir ülkede yaşıyor. En azından bu mesleğin mensuplarına ben yakıştıramıyorum.'' Gazetecilerin sorduğu, ''Hanefi Avcı'dan şikayetçi olmalarını mı yakıştıramıyorsunuz?'' sorusuna da İnanç, ''Tek kişiden niye? Kayıt yasa dışı ise herkesten yakınıcı olun'' dedi. İnanç, ''Kayıtlar hangi yıllara ait ve kimlerle konuşmalarınız var?'' sorusuna karşılık da, ''Kiminle yok ki. Gazetecilerle var, polislerle var'' diye konuştu. İnanç, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bana, 'en fazla kayıt size ait' dediler. Ben TBMM İSKİ Komisyonu'nun muhakkikiydim. Faili meçhul olaylarda muhakkik olarak çalıştım. Muhakkik olarak çalıştığım komisyonlar var. Savcıyla sohbet ederken şunu da söyledim: 'Bu ülkede Cumhurbaşkanılarına, ailelerine, başbakanlara, bakanlara bir yığın şantaj yapılmıştır. Birtakım fotoğraflarla birtakım dinlemelerle.''