Gazeteci İdris Sayılğan'a 8 yıl, 3 ay hapis cezası

24 Ekim 2016 tarihinden beri cezaevinde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılğan'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Gazeteci İdris Sayılğan “örgüt üyeliği” ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yargılandığı davanın 6'ncı duruşması, Muş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci Sayılğan, savunmasında Trabzon Cezaevi’nden Patnos ve Muş cezaevine getirilirken, cezaevine giriş sırasında çıplak arama ve işkence gördüğünü söyledi. İddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu söyleyen Sayılğan, beraatını talep etti

Ardından savunma yapan avukatları da çıplak arama ve işkence ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Savunmaların ardından hükmünü açıklayan mahkeme “örgüt üyeliği” ve “örgüt “propagandası” yaptığı iddiasıyla Sayılğan’a 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.