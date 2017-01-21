Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesini kızı bu fotoğrafla duyurdu

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen Gazeteci Hüsnü Mahalli, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, tahliye kararında, "kaçma ihtimalinin olmaması", "tutuklulukta kaldığı süre", "istenilen cezanın miktarı" ve "mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olması"nı dikkate aldığını belirtti.

Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan Gazeteci Hüsnü Mahalli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Mahalli'nin tutuklama gerekçesinde, 2 Aralık 2016'da bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği, Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesi kızı paylaştığı fotoğrafla duyurdu

Mahalli'nin kızından açıklama

Sevra Mahalli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "140 karaktere sığmayan hislerim böyle. Sonsuz mutluyuz, arayan soran, yanımızda olan herkese çok teşekkürler" mesajıyla şu notu paylaştı:



"Babamın sağlık sorunları devam ettiğinden tutukluluk kalmış olsa da hastanede kalmaya devam edecek. Kan değerlerinin düzelmemesi ile ilgili Pazartesi günü kemik iliğinden biopsi yapılacak. Tedavisinin durumuna göre hastane çıkışı yapılacak. Çok şükür özgürlüğüne kavuştu, sağlığına da en kısa sürede kavuşacak inşallah. Tüm Cerrahpaşa doktorlarına ve çalışanlarına binlerce defa teşekkürler!



Sonsuz mutluyuz. Darısı tüm tutuklu gazetecileri başına!



5.5 hafta boyunca desteğini hiç esirgemeyen binlerce kişiye binlerce teşekkür! Destekleriniz bizler için çok kıymetliydi."

Mahalli'nin avukatından açıklama



Halk TV'de Hüsnü Mahalli'nin tahliyesini duyuran Avukat Turan Aydoğan, kararın geç de olsa güzel ve sevindirici bir karar olduğunu söyledi. Mahalli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu için tahliye edildiğini belirtti.



Aydoğan, Hüsnü Mahalli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla tutuklandığını hatırlattı. Aydoğan, Hüsnü Mahalli'yi tutuklama gerekçesinin ise Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ndeki yorumları ve Twitter'daki paylaşımları olduğunu söyledi.



Hüsnü Mahalli'nin evinde arama yapıldığını ve bu aramalarda bir delil bulunmadığına dikkat çeken Aydoğan, "Hüsnü Mahalli bir gazetecidir. Evinde yapılan aramada makaleleri ve katıldığı programlara dair görüntüler bulunmuştur. Bu aramalar da hukuka uygun aramalar olmamıştır" dedi.



Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasında asıl meselenin Suriye olduğuna vurgu yapan Aydoğan, "Hüsnü Mahalli'nin yargılanması davası bu bölgede Suriye'ye dair gerçeklerin yargı kanalıyla da tartışmaya açılmasına vesile olacak" diye konuştu.



Hüsnü Mahalli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi de verin Aydoğan, "Kan değerlerinde olumsuz bir gidiş olduğunu biliyoruz. Pazartesi günü ise bir biyopsi yapılacak" dedi.



Hüsnü Mahalli'nin tahliyesiyle ilgili gerekli işlemleri yapacağını belirten Aydoğan, Mahalli'nin sağlık durumundan dolayı mağdur olmaması için cezaevi yerine tedavisinin sürdüğü hastaneden tahliye olmasını sağlamaya çalışacağını kaydetti



Ayşenur Arslan: Bu buruk bir mutluluk



Halk TV canlı yayınına bağlanan Gazeteci Ayşenur Arslan da çok mutlu olduğunu aktardı.

Arslan, "Cok mutluyum şu an. Darısı diğer gazetecilerin başına" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, "Türkiye'nin artık Esad gitsin demesine imkan yok. Bu gerçekçi olmaz" sözlerini hatırlatan Arsaln, " Bu sözlerin sarf edildiği gün Hüsnü Mahalli'nin içerde olması olmazdı.



Hüsnü Mahalli'nin bugünleri söylemedi mi zaten? Söyledikleri 3 yıldır adım adım çıkmıyor mu? Kitaplarında yazılarında söyledikleri yazdıkları gerçekleşmedi mi?



Hem AKP'nin hem de CHP'nin Hüsnü Mahalli'ye Suriye meselesini danışması sorması gerekiyor. Her analizi doğru çıkan biri Mahalli, Ortadoğu ve İslam coğrafyası konusunda CHP, AKP, HDP VE MHP'nin Hüsnü Mahalli'ye sorması lazım." dedi.



"Hüsnü Mahalli'nin yargılanmasası kanaatindeyim" diyen Arslan, "Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Cumhuriyet'in tutuklu gazeteci arkadaşlarımız. Ahmet Türk de özgür olur umarım. İçerdeki herkese adalet ve özgürlük diliyorum." dedi.



Yarkadaş: Yargı, yanlıştan döndü

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Hüsnü Mahalli'ye aylarca çile çektirildi. Bugün ise yanlıştan dönüldü" ifadesini kullandı.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Yarkadaş, "Mahalli algı operasyonuyla tutuklandı. Tutuklanması için tek bir gerekçe bile yoktu" dedi.

Mahalli'nin ciddi sağlık sorunlarının olduğunu belirten Yarkadaş, "Tutuklamak için adeta suç yaratmaya çalıştılar. Aylarca çile çektirdiler. Bugün ise bırakıyorlar. Türkiye'de gazetecilerin çektiği çilenin resmidir Mahalli'nin yaşadıkları" diye konuştu.​