Hazien ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına ilişkin haberi gerekçe gösterilerek ‘hakaret’ iddiasıyla yargılanan gazeteci Hazal Ocak beraat etti.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak hakkında, 20 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan “Damat işi biliyor” başlıklı haberinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “yazılı basın yoluyla hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada savunma yapan Ocak, haberin hakaret değil kamuyu bilgilendirmek amacıyla gazetecilik faaliyeti kapsamında yapıldığını söyledi.

Gazeteci Ocak, haberdeki unsurların eleştiri sınırları içinde olduğunu da ifade etti.

Duruşma savcısı da “Çoğulcu demokrasinin gereği olarak bireylerin bilgiye serbestçe erişmelerini, olumlu ve olumsuz görüşlerini özgürce ifade özgürlüğü ile yakından ilgilidir” diyerek Ocak’ın beraatini istedi.

Mahkeme, gazeteci Hazal Ocak’ın beraatine karar verdi.