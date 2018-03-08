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Gazeteci Hayri Tunç serbest bırakıldı

Tunç, dün gece evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınmıştı

08 Mart 2018 16:04

Dün gece 23:20 sıralarında evine düzenlenen baskın sonrasında gözaltına alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürülen Hayri Tunç, gazeteci Hayri Tunç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre, Tunç'un evine yapılan polis baskınında evde arama yapan polisin “Van’dan şikayet var” diyerek Hayri Tunç’u gözaltına aldığı bildirilmişti.

HDP Maraş Milletvekili Adayı Aziz Tunç'un oğlu olan Hayri Tunç daha önce de 2 kere gözaltına alınmıştı. Gözaltıların birinde serbest bırakılan Tunç, ikinci gözaltısında tutuklanmış bir süre cezaevinde yatmıştı.

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