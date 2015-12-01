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Gazeteci Hayko Bağdat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten ifade verdi

Bağdat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret kastının olmadığını söyledi

01 Aralık 2015 19:33

Taraf Gazetesi yazarı Hayko Bağdat, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Taraf Gazetesi yazarı Hayko Bağdat, bir internet sitesinde 3 Ekim günü yayınlanan "Ahmet Hakan'a İnen Yumruğun Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Emin Aydinç'e ifade veren Hayko Bağdat'ın, yazdığı yazının çalışmış olduğu Taraf Gazetesi'nde yayımlandığını, söz konusu internet sitesinin de yazıyı buradan alarak söylediği yayımladığını, bu konuda bilgisinin olmadığını öğrenildi.

Yazının içeriği konusunda da savcıya bilgi verdiği öğrenilen Bağdat'ın, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret kastının bulunmadığını, yaratılan nefret ortamından yararlanmaya çalışan Cumhurbaşkanı'na yakın bir takım gazetecilere yönelik eleştiriler olduğunu söylediği ifade edildi.

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