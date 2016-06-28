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Gazeteci Haydar Meriç cinayetinde 9 polis tutuklandı

Kararda, tutuklanan polislerin Haydar Meriç’in işyerine böcek koydukları, telefonlarını baz veremeyecek konuma getirdikleri, çevredeki kameraların kablolarını kestikleri belirtildi

28 Haziran 2016 01:51

İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce verilen 18 sayfalık kararda, Kırklareli’nde yerel gazeteci Haydar Meriç’in kaybolması ve öldürülmesi olayıyla ilgili olarak soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında 9 polis tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheliden 12’si işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Hasan Yılmaz, 18 polis memurunun 15’ini tutuklama, 3’ünü ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere nöbetçi mahkemeye sevk etmişti.

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre; soruşturma esnasında Meriç’in, Fethullah Gülen’in özel hayatına ilişkin sansasyonel bir açıklama yapacağının duyulması üzerine şüpheliler İ.G, İ.O, İ.Ş, tarafından yapılan istihbari çalışma ve oluşturulan raporla gerçeğe aykırı olarak DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliği faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesi ile istihbari dinlenilmesine başlanıldığı anlatıldı.

Şüpheli İ.Ş’nin konuyu Ankara Daire Başkanlığı ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine maktülün işyerine böcek koymak, bilgisayarında incelemeler yapmak üzere Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan şüpleliler M.D. ve A.K. ve yakalanamayan E.Ç. ile S.K’nin İstanbul’a geldiği, bir gece kaldıktan sonra Kırklareli’ne geçtikleri belirtildi.

Kararda, Meriç’in işyerinde arama yapıldığı, işyerine böcek koydukları, telefonlarını baz veremeyecek konuma getirdikleri, çevredeki kameraların kablolarını kestikleri iddia edildi. Bu olaylardan 10 gün sonra Meriç’in kaybolduğu ifade edildi.

 

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