-Gazeteci Hasan Coşar'a tahliye ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Atılım gazetesi yazarı Hasan Coşar'ın, ''terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve propagandasını yaptığı'' iddiasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Coşar ile birlikte 9 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Coşar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme, ''üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi'' dikkate alarak, Coşar'ın tahliyesine de karar verdi. Ancak Coşar hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Atılım gazetesi yazarı Hasan Coşar ile sanık Semra Yalçınkaya hakkında açılan davayı daha önce karara bağlamıştı. Mahkeme, Coşar'ı, ''terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı'' gerekçesiyle toplam 10 yıl 10 ay, Semra Yalçınkaya'yı ise ''MLKP üyesi olduğu'' gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Mahkeme, diğer 7 sanık hakkında ''terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptıkları'' gerekçesiyle ayrıca açılan davayı da karara bağlamıştı. Her iki davaya ilişkin hüküm, Yargıtay 9. Ceza Dairesince bozulmuştu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, bozmanın ardından her iki dava dosyasının birleştirilmesine karar vermişti.